Una giornata di prevenzione contro l’annegamento nelle spiagge della Toscana

(Di mercoledì 24 luglio 2024) LIVORNO – Unaper limitare al massimo i fenomeni di annegamento e sensibilizzare i bagnanti alle buone pratiche. È il World drawning prevention day, l’evento di sensibilizzazione globale istituito dall’assemblea generale delle Nazioni Unite che si celebra ogni anno il 25 luglio. La Guardia costiera, cui per legge sono affidati i compiti di salvaguardiavita umana in mare e il coordinamento dei soccorsiacque marittime e nei laghi maggiori, già in prima linea con l’attività Mare e laghi sicuri 2024, parteciperà inalle tante iniziative dimostrative organizzate.