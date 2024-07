Un oggi alla volta la recensione | un teen drama vivace ed emozionante

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Un, opera prima di Nicola Conversa con Tommaso Cassissa e Ginevra Francesconi, è unmovie che non racconta solo una toccante storia d'amore, ma anche la crescita personale del protagonista e le difficoltà che affrontano i giovani nel difficile mondo di. In sala dal 25 luglio. Un. Un titolo, una frase tatuata e scolpita nell'anima. Una dichiarazione d'intenti. Il film, in sala dal 25 Luglio per Vision Distribution, è l'opera prima di Nicola Conversa, un giovane autore che dimostra di meritare attenzione e che siamo curiosi di veder proseguire il cammino con i suoi prossimi lavori, una produzione One More Pictures che mette al centro del racconto un giovane interprete che viene dal mondo dei creator come Tommaso Cassissa accanto a Ginevra Francesconi, che ci ha già dimostrato le sue capacità attoriali in altre occasioni.