Tonsillite cos’è la malattia di Sinner

(Di mercoledì 24 luglio 2024) (Adnkronos) – Janniksalta le Olimpiadi 2024 per. Il numero 1 del mondo è malato, addio Giochi per il miglior tennista del pianeta. Lo stop, ha annunciato il 22enne azzurro, è stato consigliato dai medici dopo il peggioramento delle condizioni negli ultimi giorni. Quali sono i sintomi che accusa? Qual è la cura? Laprovoca mal di gola e dolore quando si deglutisce, tonsille gonfie e rosse, in alcuni casi ricoperte da una patina o da macchie biancastre (placche), febbre alta (oltre i 38°), tosse, mal di testa e malessere generale, ingrossamento dei linfonodi del collo.sul suo profilo Instagram ha spiegato che dopo una buona settimana di allenamento sulla terra ha cominciato a non sentirsi bene e poi in visita “il medico ha riscontrato una” e gli ha “fortemente sconsigliato di giocare”. Da qui l’addio ai Giochi.