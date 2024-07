Tennis Holger Rune deve rinunciare alle Olimpiadi di Parigi 2024 Assenza pesante per la Danimarca

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Alla vigilia del sorteggio, dopo quello di Jannik Sinner arriva l’ufficialità di un altro importante forfait per il torneo olimpico diai Giochi di. Le indiscrezioni dei giorni scorsi hanno trovato conferma, conche ha appena annunciato di non poter rappresentare lanell’imminente rassegna a cinque cerchi. Il talento danese classe 2003, ex numero 4 al mondo e potenziale outsider per le medaglie sulla sua amata terra battuta, dovràa causa di un delicato problema al polso, dopo aver lamentato recentemente forti dolori anche al ginocchio. Proprio per queste criticità,si era ritirato lo scorso 19 luglio durante il quarto di finale dell’ATP di Amburgo contro il transalpino Arthur Fils.