Temptation Island | il caos della quinta puntata tra addii e confronti inaspettati

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ladisarà caratterizzata dadrammatici,dolorosi e colpi di scena. Ecco tutto ciò che è successo durante l’episodio più discusso di questa edizione. Ladi, in onda il 24 luglio 2024, regalerà momenti di altissima tensione e svolte imprevedibili per le coppie in gioco. Il programma, condotto da Filippo Bisciglia, vedrà protagonisti Lino e Alessia e altri concorrenti alle prese con le ultime sfide primaconclusione del reality., foto Screenshot – VelvetMagLa coppia composta da Lino e Alessia sarà al centro dell’attenzione sin dall’inizio. Dopo un falò di confronto pieno di tensioni e litigi nella quarta, Alessia aveva deciso di lasciare il programma da sola, ferita dai comportamenti di Lino con la tentatrice Maika.