Sport lavori agli impianti | pioggia di fondi

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Oltre 1,7 milioni di euro in arrivo dalla Regione per potenziare le struttureive della provincia estense. Il finanziamento si inserisce nell’accordo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 . L’iniziativa, che vede un finanziamento complessivo di 24 milioni di euro, si articola in due linee di intervento. La prima, con una dotazione di 20 milioni di euro, è destinatainterventi realizzati direttamente denti locali (Comuni, Unioni di Comuni, Province e Città metropolitana di Bologna). Di cui alla provincia di Ferrara sono stati assegnati oltre 1,7 milioni di euro (precisamente 1.769.150,08 euro) per migliorare le struttureive locali. La seconda linea, che non prevede una suddivisione provinciale delle risorse, vedrà ulteriori quattro milioni di euro, a sostegno di progetti che coinvolgono soggetti privati attraverso forme di partenariato pubblico-privato.