Salitredici le foto della corsa e i vincitori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Siena, 24 luglio 2024 - Edizione numero 41, manifestazione sportiva diin salita di 13 km è andata in scena domenica 21 luglio. Organizzazione a curaUisp di Abbadia San Salvatore – Siena, con l’aiuto dell’amministrazione comunale e dei tanti sponsor, da sempre vicini a questo evento unico nel suo genere. Si parte alle 9 con la non competitiva/passeggiata che nell’occasione ricorda Daniele Coppi e Federica Morellini, tanti occhi lucidi sotto i tanti palloncini colorati che i partecipanti portano con sé verso la vetta del monte Amiata. Alla fine si conteranno ben 800 camminatori presenti al via di questa edizione.