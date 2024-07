Roccadaspide | Al via la Festa della Civiltà Contadina e della Trebbiatura

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Appuntamento ain provincia di Salerno dal 24 luglio al 28 luglio, quattro giorni all’insengaculturae del buon cibo È uno degli eventi più attesi dell’estate nella suggestiva località di Carretiello di, in provincia di Salerno, in Cilento. Dal 24 al 28 Luglio 2024, l’Associazione “Carretiello in Evoluzione” presenta la “”, un’occasione imperdibile per immergersi nell’atmosfera autentica delle tradizioni contadine di un tempo. L’evento, che ha avuto i patrocini morali di Regione Campania, Comune di, Coldiretti Salerno e Bcc Aquara, è organizzato dall’associazione no profit “Carretiello in Evoluzione”.