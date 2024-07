Quante erano le false teste di Modigliani ritrovate a Livorno nel 1984?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Hanno ribattezzato il fatto come la più grande beffa nella storia dell’arte. E in effetti, il ritrovamento nel Fosso Reale di, il 24 luglio del, di treattribuite a, ma in realtà, rappresentò uno smacco per molti studiosi. Tutto fu il frutto di tre ragazzi burloni, Michele Ghelarducci, Pietro Luridiana e Pierfrancesco Ferrucci, “creatori” di una sola testa. E di un’artista mosso da ben altro proposito, Angelo Froglia. Ripercorriamo allora la vicenda. Nelsi celebrò il centenario della nascita di Amedeoe la sua città,, era un fiorire di iniziative. Tra cui, una mostra al Museo Progressivo di Arte Moderna, curata da Vera e Dario Durbé. I quali decisero di alimentare una leggenda secondo cui Modì avrebbe gettato nel fosso quattro sculture che riteneva brutte. Dando il via, di fatto, alle operazioni di scavo.