Napoli Chiariello parla della ‘telenovela’ Hermoso…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 24 luglio 2024)-Hermoso e non solo: a Radio Crc Umbertosi è espresso con il suo punto. Di seguito le sue parole nella trasmissione ‘In Ritiro Con Te’ condotta con Mario Giordano. “Mi dissocio dai post e dai pettegolezzi del mondo social. Funziona così: arriva un nome, viene accostato ai top club e immediatamente assurge a fuoriclasse assoluto del quale non si può fare a meno”. Ricordate quando Emerson Palmieri venne accostato al? “Questa stessa cosa successe con Emerson Palmieri, che aveva fatto un paio di buone partite in Nazionale sulla fascia insieme ad Insigne. Ilaveva Ghoulam infortunato e Mario Rui titolare. Tutti allora iniziarono a scrivere che se ilavesse comprato Emerson Palmieri avremmo vinto lo scudetto. Sembrava il punto di non ritorno di ogni ragionamento.