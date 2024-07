Matilde Gioli ha un nuovo fidanzato | dopo Alessandro nella sua vita oggi c’è Luca Marziani

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La storia d’amore fraMarcucci sembra essere proprio finita: nel 2023 la coppia aveva vissuto un primo momento di crisi epare che entrambi abbiano deciso di prendere strade diverse. A quanto pare, però,non si è allontanata molto dal mondo equino, che già in passato l’aveva messa in contatto con l’exdell’attrice ci sarebbe, Direttore tecnico della Societá Ippica Romana – Sir La Farnesina, frequentata spesso proprio dal volto di Doc – Nelle tue mani. A far emergere i primi rumors sullasentimentale dici ha pensato il settimanale Chi, che ha anche scovato chi sarebbe ilfortunato. Il magazine diretto da Alfonso Signorini non ha dubbi: fra l’attrice e il campione di tornei equestri ci sarebbe del tenero.