L’Italia ancora in Europa solo per merito di Tajani

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 23 luglio all’interno della rubrica Spigolature Poco convincente la strategia di Giorgia Meloni: si è astenuta nella votazione che ha rieletto Roberta Metsola presidente del Parlamento europeo e ha invece votato contro per il secondo mandato di Ursula von der Leyen sulla quale, peraltro, preferì astenersi quando il nome venne pronunciato durante il Consiglio Generale dell’Unione. A cosa è dovuto un comportamento così lunatico-bizzarro da parte di una Giorgia che, dall’insediamento come Premier (22 ottobre 2022) e da quando ha incominciato a calcare le scene internazionali, non aveva mai dato prova -pur di fronte a rilevanti impegni di livello globale -e nemmeno per un momento, di “eclisse della ragione?”. LE OBIEZIONI.