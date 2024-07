Juventus svolta Koopmeiners | la decisione shock dell’Atalanta

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 24 luglio 2024), arriva laclamorosa per: l’Atalanta ha deciso, ora cambia tutto, ecco cosa sta accadendo Teunalla. Il centrocampista olandese è il sogno di Giuntoli da almeno qualche anno. Il football director della Juve, già ai tempi in cui era il ds del Napoli, aveva provato a prenderlo. Un vero e proprio pallino fin da quando militava nell’Az Alkmaar, prima del trasferimento a Bergamo. E la società azzurra ci ha anche provato nella scorsa stagione, mettendo sul piatto 47 milioni per ingaggiarlo, ricevendo il rifiuto da parte. Non è certo un mistero chesia uno dei migliori calciatori d’Europa nel suo ruolo, tanto da aver attirato su di sé anche le attenzioni del Liverpool, almeno fino a qualche settimana fa.