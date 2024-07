Jannik Sinner non andrà alle Olimpiadi | ecco il clamoroso motivo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 24 luglio 2024) A due giorni esatti dalla partenza dei giochi di Parigi 2024, l’Italia perde una delle sue stelle più attese costretto a rinunciare alla kermesse a cinque cerchi Era una delle stelle più attese della rassegna olimpica che sta per iniziare con la cerimonia inaugurale che vedrà la classica sfilata delle varie rappresentative degli atleti e l’accensione del braciere olimpico.è costretto dare forfait proprio alla vigilia delle gare, l’Italia perde una delle migliore frecce per conquistare il podio nelle gare individuali di tennis. L0azzurro si presentava come il numero al mondo nel ranking e favorito d’obbligo alla vittoria finale, Ilforfait di– Cityrumnors.