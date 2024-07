Il primo cluster industriale di Tai' an è stato riconosciuto come uno tra i primi cluster industriali digitali nella provincia di Shandong

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) TAI'AN, Cina, 20 luglio 2024 /PRNewswire/Questo è un rapporto dell'Hong Kong Business Daily della sede di. Recentemente, il Dipartimento dell'Industria e della tecnologia dell'informazione delladiha emesso un avviso pubblico in merito alla proposta di identificazione dellotto didell'industria digitaledi, e tra questi èelencato il nuovodell'industria dei materiali per elettrodi per batterie di Tai'an Feicheng. Il nuovodei materiali per elettrodi per batterie Feicheng si concentra sulle industrie leader dell'elettronica per l'energia e dei nuovi materiali elettronici, con un chiaro posizionamento di sviluppo, vantaggi su larga scala, catenacompleta, eccezionale capacità di innovazione e un solido sistema di servizi.