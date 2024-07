Harris ' Project 2025 di Trump è un ritorno al passato buio'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La piattaforma '' legata a Donaldrappresenta "una un, ma noi non torneremo indietro": lo ha detto Kamalaa Indianapolis nel suo secondo comizio come frontrunner democratica e ormai nominee de facto per la Casa Bianca. "Siamo di fronte a due visioni contrapposte, una che guarda al futuro e una al: noi crediamo e combattiamo per un futuro con una sanità abbordabile, senza povertà infantile, con un'economia per la classe media, dove le donne possono decidere sul proprio corpo", ha aggiunto.