Frana a San Vito di Cadore ferisce turista slovacca | trasportata d’urgenza in ospedale

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Questa mattina una scarica di sassi ha investito una escursionistadi 31 anni mentre percorreva la Ferrata Berti sulla Croda Marcora, nel gruppo del Sorapiss, sopra Sandi(Belluno), insieme al suo compagno. La piccolaha colpito la donna in pieno, facendola ruzzolare per alcuni metri e causandole contusioni e un trauma alla spalla, mentre l’uomo è rimasto illeso. L’elisoccorso, proveniente da Pieve di, ha avuto difficoltà nel recuperare la donna a causa dei sassi che continuavano a cadere, rendendo pericoloso l’avvicinamento. Tuttavia, l’operazione di salvataggio è stata completata con successo, e l’escursionista è stataall’di Belluno. Il punto in cui è avvenuto lo smottamento è lo stesso dove già nel settembre scorso si era verificata unapiù significativa, che aveva interessato la Croda Marcora.