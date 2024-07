Ecuador un’edizione locale per il Giro d’Italia di ciclismo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L’Ambasciatorein, Giovanni Davoli, ha inaugurato a Cuenca l’edizionedel. L’evento ha coinvolto oltre 1.100 partecipanti con l’appoggio di sponsor privati, tra cui diverse marche italiane e delle autorità locali della provinciaiana dell’Azuay. “Ilinè simbolo della nostra passione comune per i valori dello sport e delcome auspicio per un futuro libero dalla paura, un futuro di pace e di prosperità per l’”, ha detto Davoli nella cerimonia d’inaugurazione, accompagnato dai rappresentanti del sistema camerale italiano nel Paese e dal Prefetto (Governatore) dell’Azuay, Juan Cristobal Lloret Valdivieso. L’agenda dell’amb. Davoli a Cuenca ha compreso anche incontri con la comunità imprenditoriale della provincia, uno dei principali centri economici, industriali e commerciali del Paese.