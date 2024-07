Disordini al concerto di Medy Cartier daspo urbano per sei ragazzi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Bologna, 24 luglio 2024 - La Questura ha emesso sei provvedimenti dia seidi origine straniera ma residenti a Bologna da tempo e che il 9 dicembre del 2023 si sono resi protagonisti degli incidenti al centro commerciale di Casalecchio di Reno durante ilnon autorizzato di. Il provvedimento, dato ai seidel 2006 all’epoca dei fatti tutti minorenni ora quattro già maggiorenni, è un “Willy” che prevede l'inibizione a frequentare i locali siti all'interno del Gran Reno, con relativo divieto di stazionamento, per due anni. Il divieto di accesso alle aree urbane è dovuto a lesioni, porto abusivo di armi bianche e, inoltre, sono stati identificati come coloro che hanno leso le due persone rimaste ferite – non gravemente - quella notte. Una misura ha colpito anche lo stesso, da poco uscito dal carcere della Dozza.