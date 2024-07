Cesena presentata la nuova maglia | svelato il look del ‘Cavalluccio’ | FOTO e VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ilprogramma la prossima stagione dopo la bellissima promozione dello scorso campionato e le prime mosse sul calciomercato sono state molto interessanti. In attesa dell’inizio del Campionato di Serie BKT 2024/2025, ilFC svela le nuove maglie home e away firmate Erreà che rappresentano un perfetto equilibrio di tradizione, modernità ed eleganza per affrontare la stagione dentro e fuori le mura dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi. La primaè una celebrazione del bianco, colore storico e simbolo di continuità per il club. Questo modello classico è arricchito da una striscia verticale centrale con effetto pixelato, che aggiunge un tocco di modernità alla sobria eleganza della. Laaway, elegante nel suo colore nero, alterna i colori rispetto alla casalinga. Il design mantiene solo la striscia verticale centrale con sfumature pixelate.