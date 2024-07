C’è molto di Roma nel mio locale I segreti del miglior bar d' Asia raccontati dal giovane che lo ha aperto

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L’atmosfera deldi Lorenzo Antinori parla italiano o, meglio,no: sui muri maglie di calciatori, tavoli in legno stile osteria e insegne di bar anni Ottanta. Appena a metà del 2023, nella frenetica Hong Kong, il, originario del quartiere Trastevere a, ha dato vita a Bar Leone, untutto italian style che ha saputo conquistare in poco tempo la scenatica, aggiudicandosi il primo posto nella lista's 50 Best Bars 2024. Ma cosa rende Bar Leone così speciale? «L’atmosfera, senza dubbio», dice al Gambero Rosso. «Volevo ricreare un posto che fosse come casa mia, con le mie cose, le mie passioni. È un luogo dove puoi mangiare focaccia e mortadella e bere un cocktail all’italiana, con un buon ghiaccio». L'essenza dei "cocktail popolari" In breve, ilè diretto, pop e sventatamente italiano.