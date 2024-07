Aeroporto Costa d’Amalfi Gesac | Nessuno stop

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNon è in programma nessuna chiusura delle attività dello scalodi Salerno. È direttamentea smentire la notizia di un possibileall’operatività dell’che ha ripreso i voli soltanto lo scorso 11 luglio, dopo la dichiarazione rilasciata dall’ex senatore Roberto Napoli che, vittima della cancellazione di un volo diretto a Milano aveva ipotizzato anche un fermo dall’autunno per consentire i lavori alla nuova torre. Anche il presidente della commissione trasporti della regione Campania Luca Cascone che abbiamo contattato ha smentito la notizia e dunque nessuna ombra sulche procede regolarmente nelle sue attività. In verità va evidenziato che ad alimentare i dubbi su un possibileerano stati proprio i calendari delle compagnie aeree che partono da Salerno.