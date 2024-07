Accadde oggi 24 luglio | John Hansen Jorge Jesus ed altre ricorrenze 

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 24 luglio 2024) 24edricorrenze Era nato il 241924, diciotto giorni prima di mio nonno paterno. Arrivò in Italia nel 1948 e quell’anno alle Olimpiadi di Londra realizzò quattro reti contro gli azzurri, nell’ultima partita di Vittorio Pozzo su ‘quella’ panchina. La Vecchia Signora lo soffiò ai granata, come riportò Mario Pennacchia nel volume ‘Gli Agnelli e la Juventus’. Ma dei grandi giocatori granata divenne amico. In bianconero vinse due scudetti.è il centenario dalla nascita di. Il 241954 è venuto al mondo il tecnico, vincitore di vari titoli. Da ricordare che nel 2019 riportò la Copa Libertadores nella bacheca del Flamengo dopo quasi quarant’anni. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo, 24edproviene da Gli Eroi del Calcio.