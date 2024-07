Un turista d’eccezione avvistato a Siena | Quello è Jack Ma il fondatore di Alibaba

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024), 23 luglio 2024 – Metti un giorno di inizio estate, poco prima del Palio di luglio. Davanti al Duomo dinon ci sono ancora le file che scandiscono i giorni della Scopertura del Pavimento. Anche quest’anno per Opera della Metropolitana e per Opera Laboratori l’appuntamento ha fatto registrare un successo di pubblico e di critica. Manca poco più di una settimana alla fine della prima sessione del Pavimento scoperto, il 31 luglio Opera del Duomo darà le cifre dei visitatori. In attesa di riscoprire di nuovo il capolavoro marmoreo, dal 18 agosto al 16 ottobre. L’evento è un inciso nella storia principale che raccontiamo. Torniamo a fine giugno, dalle parti della Cattedrale. C’è unasiatico, vestito informalmente, che si appresta ad entrare. A poca distanza da lui, quattro persone, con le sembianze di guardie del corpo, sembrano guardarlo con estrema attenzione.