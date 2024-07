Torna la Smemoranda il diario cult degli anni di scuola | Scrivere allena la mente più di smartphone e tablet Ecco le novità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) C’erano scritti pensieri, dediche amorose, barzellette. C’era chi ha imparato a disegnare o chi è diventato un poeta/scrittorendosi asu quelle pagine diventate iconiche per molti. Laha segnato la vita di milioni di ragazzi, speciala cavallo tra gliNovanta e Duemila. Il celebrescolastico ha poi conosciuto una fase di decadimento dopo l’avvento del digitale. Il fallimento, quindi, è stato inevitabile. Ma due imprenditori, Lucio Santoro e Valerio Benini, hanno rilevato il marchio milanese e l’hanno riportato in commercio, con la speranza di riportarlo anche in auge, come i vecchi tempi. L’azienda è nata nella MilanoSettanta, ma ha raggiunto il massimo splendore negliNovanta. Non è riuscita a passare indenne, però, dalla crisi provocata dalla pandemia, quando tutto è stato reso ancora più digitale.