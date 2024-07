Tendono a borbottare sussurrare Vogliono sembrare sexy ma suonano solo noiosi Parlate chiaro imparate la battute! | Anthony Hopkins bacchetta i giovani attori

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024)è la star e uno degliprotagonisti del kolossal Prime Video “Those About to Die” di Roland Emmerich. La serie in dieci puntati è stata creata dallo scrittore candidato all’Oscar Robert Rodat e ispirata all’omonimo libro di Daniel P. Mannix. Una immersione nel mondo complesso e corrotto delle corse delle bighe e delle lotte tra gladiatori nell’antica Roma. “Non conoscevo bene la figura dell’imperatore Vespasiano. – ha detto l’attore a Il Corriere della Sera – Il suo è un periodo interessante della storia di Roma, ne sapevo un po’ da bambino, principalmente grazie ai fumetti. Mi sono reso conto di quanto sia stato centrale: ha cambiato il corso della storia, ha regnato a lungo, fondato la sua dinastia, iniziato la costruzione del Colosseo. Con la sua riforma fiscale e il consolidamento dell’impero ha portato unità e stabilità.