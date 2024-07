Sulla Statale del Penice controlli straordinari nel week-end | multato un motociclista su sette

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024) Varzi (Pavia), 23 luglio 2024 - Unsu 7per condotte spericolatedel. È l'esito deieffettuati dai carabinieri della Stazione di Varzi, della Compagnia di Voghera, lungo la Ss461 nello scorsoend, reso noto con comunicato stampa dell'Arma diramato oggi, martedì 23 luglio. Sui 42 motociclisti controllati, infatti, ne sono stati multati sei per violazioni al codice della strada, in particolare per "sorpasso in curva", "omesso mantenimento della distanza di sicurezza" ma anche "assenza di dispositivi di attenuazione delle emissioni sonore", con un totale di 13 punti tolti alle relative patenti di guida dei motociclisti sanzionati.