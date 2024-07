Sterilizzato con l' inganno e ucciso mio figlio è morto | il drammatico sfogo di Elon Musk

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Sempre al centro della scena,. In primis al centro del dibattito politico, in questi giorni convulsi per gli Usa: l'appoggio e i maxi-finanziamenti a Donald Trump e le bordate contro i democratici, da Joe Biden a Kamala Harris. E ora l'imprenditore, tra gli uomini più ricchi al mondo, ha puntato il dito contro la "cultura malvagia trans", sostenendo di essere stato ingannato e costretto a firmare documenti per autorizzare l'intervento chirurgico di riassegnazione di genere per suo, ora Vivian Jenna Wilson. In una recente intervista con Jordan Peterson del Daily Wire, il miliardario ha raccontato la sua versione dei fatti avvenuti nel 2022.