Slash morta figlia di 25 anni | la scia di lutti tra rampolli vip

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 23 luglio 2024) (Adnkronos) – Grave lutto per, il chitarrista dei Guns n’Roses: lastra Lucy-Bleu Knight, 25, nata dall’unione tra la sua attuale compagna Meegan Hodges e Mark Knight, èper cause ancora sconosciute. Lucy Blue è solo l'ultima di una lunga lista di figli di personaggi famosi deceduti precocemente, in modo inaspettato, a L'articolodi 25: laditravip proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.