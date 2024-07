Romero all’Alaves è ufficiale | formula e quanto può incassare il Milan|Mercato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

2024-07-23 COMUNICATO ALAVES Luka Romero è diventato un nuovo giocatore del Deportivo Alavés dopo che il club di babazorro e il Milan hanno raggiunto un accordo per il prestito del giovane e talentuoso esterno. La società Alava si riserva un'opzione di acquisto sul giocatore. Il giocatore messicano, 19 anni (Victoria de Durango, 18/11/2004) e di nazionalità argentina e spagnola, arriva dal club rossonero in prestito e vestirà l'albiazul nel corso della stagione 2024-25. Un talentuoso esterno mancino formatosi nelle giovanili del Maiorca sbarca al Vitoria-Gasteiz. A 15 anni e 255 giorni, Luka Romero è diventato il giocatore più giovane a debuttare in Serie A in Spagna nel 2020. Ha fatto il salto in Serie A a 17 anni con la Lazio e nel 2023-24 è stato ingaggiato dal Milan.