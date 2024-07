Roma-Tolosa Prefettura di Ancona annulla l’amichevole per motivi di ordine pubblico

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) Ladiha deciso dire, inizialmente prevista sabato 27 luglio allo Stadio del Conero. Alla base della scelta ci sonodi, con la partita che è stata considerata “fortemente a rischio”. Una volta raccolto il parere delle autorità, il Comune del capoluogo marchigiano non ha avuto altra strada. In particolare, le preoccupazioni riguardano il gemellaggio tra le tifoserie die Napoli, che è invece storica rivale della tifoserianista. Un vero peccato, dal momento che come ribadito dall’Amministrazione Comunale c’era l’intenzione di “fare dell’evento calcistico un grande momento di festa in cui si sposavano attrazione turistica e promozione dello sport giovanile anconetano, offrendo al contempo uno spettacolo di serie A per le famiglie”.