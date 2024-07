Projenia SCS nuovo sponsor del Real San Martino

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 23 luglio 2024) San Felice a Cancello. È stato firmato oggi nella sede centrale dellaSCS, società di consulenza per le attività di progettazione ed erogazione di servizi di Politica Attiva del Lavoro ed Assistenza Tecnica alla P.A. e agli ETS per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione dei fondi europei, il contratto diizzazione con l’ASDSanV.C., partecipante al campionato di promozione Campania stagione 2024/25. All’incontro erano presenti oltre ai rappresentanti dellaSCS , anche il Presidente e la Dirigenza della squadra sammartinese, con la quale si è parlato di un campionato a forte connotazione sociale per il coinvolgimento di sempre più giovani e persone con disabilità alla partecipazione attiva sia durante gli allenamenti che nelle esibizioni sportive.