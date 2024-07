Pallanuoto Jesina | Vidovic se ne va ritorna prioritaria la questione piscina

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 23 luglio 2024) Il futuro del club è legato all’utilizzo dell’impianto chiaravallese che nel frattempo ha cambiato gestione JESI – 24 luglio 2024 – Si separano le strade tra Dusane la. Il tecnico serbo, di comune accordo con la società, complice anche il clima di incertezza che regna intorno ladi Chiaravalle (cambio gestione; ndr), ha deciso di lasciare la società granata.di Chiaravalle Va ricordato che lausufruiva dell’impianto di Chiaravalle per gli allenamenti settimanali della prima squadra e per le attività del settore giovanile (una piccola parte, gli under 12, si allenava al Federico II di Jesi). A Dusan, che era legato allacon un contratto triennale, per seguire il settore giovanile, la società del presidente Traini manda un ‘in bocca al lupo’ per il futuro ed un grazie per il grande lavoro svolto.