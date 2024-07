Nazione & finanza Il premierato dà la risposta giusta ai mercati | ecco perché farà bene all’economia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 23 luglio 2024) Sentiamo spesso i commentatori economici parlare di “spavento dei”. Il pensiero corre subito a guerre e altre calamità., non servono eventi così drammatici per far crollare le Borse e rallentare gli investimenti. Pensate solo a quello che è successo martedì 11 giugno, dopo il risultato delle Europee e la profonda incertezza in Francia e Germania: FtseMib -1,7%, Dax di Francoforte -0,7%, Cac40 di Parigi -1,2%. Questi sono i costi dell’incertezza il giorno dopo un’elezione importante. Ichiedono, di norma, tre cose a uno Stato per investire su di esso: stabilità politica, tutela di investimenti e proprietà privata, un sistema giudiziario da primo mondo. Ilè chiaramente la miglioreal primo punto. È, anzi, probabilmente la miglioreche il Sistema Italia sia riuscito a produrre in 80 anni di democrazia.