Morti otto musicisti dell’Orchestra Antologia del Folklore | il loro autobus è precipitato in un burrone profondo 200 metri

(Di martedì 23 luglio 2024) Lutto nel mondo della musica in Perù.della famosa Orchestradelsonoin un incidente stradale avvenuto nella provincia andina di Tarma. L’su cui viaggiavano è finito fuori strada – per motivi ancora al vaglio degli investigatori – ed èin un200. I componenti del gruppo, in tutto 20, erano partiti dalla città di Oxampampa a termine di un esibizione e rientravano verso Lima. Secondo América Noticias, la polizia sta indagando e dai primi rilievi una ipotesi che sta prendendo corpo riguarda il conducente del bus che si sarebbe addormentato di colpo per la stanchezza. Da qui il tragico e mortale incidente. L'articolodel: ilin un200proviene da Il Fatto Quotidiano.