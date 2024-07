La presidente della Rai Marinella Soldi si è dimessa Andrà a lavorare alla Bbc

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 23 luglio 2024) AGI - LaRai,, con una lettera indirizzata al Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, ha annunciato la propria volontà di dimettersi dal proprio ruolo a decorrere dal 10 agosto. La decisione, legata a ragioni personali e professionali, è stata comunicata ai vertici aziendali, informa la Rai in una nota, e verrà formalizzata nella riunione del Consiglio di Amministrazione prevista per la prossima settimana. Sempre oggi è stata nominata consigliere non esecutivo del Commercial BoardBBC dal 1 settembre 2024, dopo essere entrata nel Consiglio principale del Gruppo nel settembre 2023. I consiglieri di BBC Commercial sono nominati dal ConsiglioBBC su proposta del Comitato per le Nomine che comprende Dr Samir Shah,BBC, e Sir Damon Buffini,del Consiglio BBC Commercial.