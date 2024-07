La Maserati Levante di Bozzoli a Marbella | non ci sono le chiavi sarà ispezionata in Spagna

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024) Brescia – Ladi Giacomoè stata ritrovata martedì 22 luglio intorno alle 19 dalla polizia spagnola. Era posteggiata in una via secondaria di. Gli inquirenti di Brescia, che hanno in capo un'inchiesta per accertare eventuali complici nella latitanza dell'ergastolano, non intendono al momento far rimpatriare la vettura, passaggio che avverrebbe a spese dello Stato italiano. Chi indaga ha chiesto alle autorità spagnole di tenere in custodia il mezzo in vista di una perquisizione. Serve anche recuperare ledel Suv, chenon aveva con sé. I carabinieri cercheranno una copia tramite la compagna e contattando la casa madre.