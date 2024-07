Israele ha di nuovo bombardato una zona che aveva definito sicura orrore a Khan Yunis

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 23 luglio 2024) Ormai non ci si stupisce veramente più sebombarda unache, ma dovremmo indignarci percontinua a ignorare le direttive internazionali e il diritto umanitario nella guerra a Gaza, agendo con un senso di impunità che sfida ogni norma di giustizia internazionale. L’ultimo tragico episodio ha visto le forze israeliane bombardare unacheno precedentemente indicato come, uccidendo decine di civili. Questo evento non è un caso isolato, ma parte di una lunga serie di violazioni che sembrano andare avanti senza conseguenze significative.hadetto che era una): Lunedì scorso, l’esercito israeliano ha effettuato un devastante bombardamento a, una città situata nel sud della Striscia di Gaza.