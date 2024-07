Finge di essere poliziotto per truffare pizzerie | denunciato 47enne

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 23 luglio 2024) CRONACA DI ROMA – Uomo senza fissa dimora arrestato a Roma per truffa Unitaliano, senza fissa dimora, è statoper truffa dopo essersi fintoper prendere pizze senza pagarle. L'uomo utilizzava questo espediente da tempo, truffando diversi commercianti della zona di via Circonvallazione Ostiense a Roma. Ieri sera, l'uomo è entrato in una pizzeria della zona dichiarando diun agente del commissariato Colombo e di avere bisogno di un paio di pizze da portare ai colleghi in ufficio. Una volta ottenute le pizze, si è allontanato senza pagare, promettendo di tornare in seguito. Il pizzaiolo, insospettito, ha contattato i veri agenti del commissariato, scoprendo così la truffa. L'uomo è stato successivamente identificato eper truffa.