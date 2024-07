Fincantieri firma contratto per tre mega navi da crociera

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024)ha siglato un accordo con Carnival Corporation per la progettazione, l'ingegnerizzazione e la costruzione di tre nuovedaper il brand Carnival Cruise Line, saranno le tredapiù grandi mai costruite in Italia dal colosso della navalmeccanica. L'ordine riguarda una nuova classe dialimentate a gas naturale liquefatto con una stazza lorda di circa 230.000 tonnellate. La consegna è prevista rispettivamente nel 2029, nel 2031 e nel 2033. Con oltre 3.000 cabine per gli ospiti, le nuove unità potranno trasportare quasi 8.000 passeggeri a piena capacità.