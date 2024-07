Bridgerton svelato il protagonista della quarta stagione | ecco chi sarà

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 23 luglio 2024)è una serie televisiva statunitense prodotta da Shonda Rhimes. La storia si basa sui romanzi di Julia Quinn, ambientati nel mondo dell’alta società londinese durante la Reggenza inglese. La serie, che ha debuttato il 25 dicembre 2020 su Netflix, è stata acclamata dalla critica per la regia, le interpretazioni degli attori, la produzione e la scenografia. Ognidisi svolge nello stesso arco temporale, noto come la “wedding season”. Questo è il periodo dell’anno in cui i figli dei nobili che hanno raggiunto l’età idonea vengono presentati ed introdotti in società, partecipando a balli ed eventi mondani. L’obiettivo? Cercare moglie o marito. La serie ha saputo conquistare il pubblico grazie alla combinazione di elementi storici accurati, dramma romantico ed una rappresentazione inclusiva e diversificatasocietà dell’epoca.