Boxe Si rafforza lo staff tecnico della Pugilistica Nicola Bui promosso aspirante istruttore | Grande motivatore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Primo passo nella carriera di allenatore, perBui che a Firenze ha superato gli esami ed è stato. Classe 1994, atleta in attivitàCarrarese “Enrico Bertola“ (categoria elite 1-15, 71 kg.), Bui è allenato da Michele Terenzoni, si avvicina allanon più giovanissimo, intorno ai 23 anni, gli è mancata la formazione giovanile, ma con i guantoni ci mette tanto cuore e sul ring è un guerriero che dà tutto e che combatte fino all’ultimo. In carriera ha disputato una decina di match, nel 2021 è campione toscano senior (categoria 75-85 kg.). "entra a far parte di questasquadra – scrive con soddisfazione in una nota il ds gialloazzurro Franco Franchini mentre il suo allenatore Michele Terenzoni aggiunge –.