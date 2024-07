Boeing 777 della Latam la storia dell’atterraggio di emergenza a Malpensa

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 23 luglio 2024) Nel pomeriggio di martedì 9 luglio, un777compagnia aerea cilena, diretto a San Paolo del Brasile, è stato costretto a tornare all’aeroporto di Milanoper un atterraggio di. L’incidente è avvenuto intorno alle 13, quando l’aereo ha subito un ‘tail strike’ durante le fasi di decollo sulla pista 35L dello scalo lombardo. Ossia ha urtato la coda contro la pista perdendo alcuni detriti. Dopo l’urto, il pilota ha immediatamente deciso di riportare ila terra per garantire la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio. L’aereo ha effettuato due virate circolari sopra Abbiategrasso e Vigevano, seguite da una serie di holding nel Vercellese per scaricare il carburante in eccesso, riducendo così il peso del velivolo per un atterraggio più sicuro.