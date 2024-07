Andy Murray annuncia il ritiro dopo le Olimpiadi | ha vinto tre Slam e due ori ai Giochi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024)ha ufficialmenteto che si ritirerà al termine delledi Parigi 2024. Il tennista britannico calcherà il campo per l’ultima volta ai, che andranno in scena sulla terra rossa del Roland Garros da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto. L’ex numero 1 del mondo lo ha comunicato sui propri profili social: “Arrivato a Parigi per il mio ultimo torneo di tennis“. Il 37enne ha poi proseguito: “Competere per la Gran Bretagna è stata, di gran lunga, la cosa migliore della mia carriera, e sono estremamente fiero di farlo ancora per una volta“. Si chiude così la carriera dei uno dei Fab Four, purtroppo tormentato da diversi problemi all’anca ma capace di issarsi in vetta al ranking ATP e di vincere ben tre: Wimbledon nel 2013 e nel 2016, gli US Open nel 2012.