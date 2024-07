Alle Olimpiadi con il vessillo cittadino | l’iniziativa per i quattro atleti a Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Pisa, 23 luglio– Sonoglipisani che parteciperannodi: la velocista Anna Bongiorni, il maratoneta Dianele Meucci, lo spadista Gabriele Cimini e l’atleta di canottaggio Silvia Terrazzi. Alcuni di loro stanno ultimando la preparazioneca a Pisa, mentre altri sono già partiti per impegni in altre gare onamenti fuori casa. L’assessore allo sport del Comune di Pisa Frida Scarpa ha incontrato ieri al campo scuola dica Anna Bongiorni, impegnata negli ultiminamenti in pista, per consegnarle la bandiera di Pisa da portare. “Ho incontrato al campo scuola di Pisa – spiega l’assessore Frida Scarpa - la nostra atleta che andràdi, la velocista Anna Bongiorni.