Toremar vuole vendere quattro navi rischiano il posto 144 dipendenti

(Di lunedì 22 luglio 2024) "Scioperiamo perché la societàha messo in vendita, che comporterà il licenziamento di 144". Questa la motivazione della giornata di sciopero dei lavoratori della compagnia digazione, appoggiati da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, che ha visto soppresse tre delle cinque coppie di corse previste per ieri. Sono state effettuate solo le partenze da Giglio Porto alle 9,10 e alle 16 e quelle da Porto Santo Stefano alle 10,30 e alle 17,25. Addobbata la banchina del piazzale Candi a Porto Santo Stefano con manifesti e striscioni dei lavoratori e il picchetto del Cigl, che annuncia un altro sciopero da tenersi in un giorno tra il 5 e il 10 agosto, "se le cose non cambieranno".