Taekwondo Olimpiadi Parigi 2024 | i favoriti gara per gara

(Di lunedì 22 luglio 2024) Si svilupperà da mercoledì 7 a sabato 10 agosto il programma delai Giochi Olimpici di, con gli incontri che andranno in scena al Grand Palais, suggestivo impianto nel cuore della capitale francese. Verranno assegnati complessivamente otto titoli individuali, quattro per genere, con l’Italia che può provare a recitare un ruolo da protagonista soprattutto al maschile. Vito Dell’Aquila difende il titolo a cinque cerchi nella categoria -58 kg ed è uno dei quattroprincipali per la vittoria insieme al sud coreano Tae-joon Park, il tunisino Mohamed Jendoubi e lo spagnolo Adrian Vicente, senza dimenticare un paio di outsider temibili come il magiaro Omar Salim e l’irlandese Jack Woolley.