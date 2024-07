Tadej Pogacar risponde alle accuse di doping | Chi vince ha sempre degli haters e nel caso sarebbe stupido usare certe sostanze

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) Troppo forte per essere vero? Nel ciclismo, purtroppo, i sospetti un po’ vengono a galla pensando a un passato in cui sovente le prestazioni sensazionali dei corridori erano poi accompagnate dall’uso didopanti. Quanto sta facendo e ha fatto lo slovenoha lasciato tutti a bocca aperta e alimenta l’animo di chi fatica a credere a quanto stia avvenendo. L’asso del pedale ha fatto suo il terzo Tour de France della propria carriera, ma l’affermazione di quest’anno ha assunto un peso specifico diverso perché frutto di sei successi di tappa e a completare una doppietta Giro-Tour che non si verificava dai tempi di Marco Pantani (1998). Inoltre,ha migliorato lo storico record del 1970 quando il mitico Eddy Merck nelle due celebri corse a tappe ottenne in totale undici vittorie nelle singole frazioni.