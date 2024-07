Stasera in tv c' è la luce sugli oceani il bellissimo film d' amore che ha fatto davvero innamorare Michael Fassbender e Alicia Vikander

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 22 luglio 2024) Cosa siamo disposti a fare perdi un bambino? Forse tutto, persino perdere l’dell’adorata moglie. Come rischia di fare Tom, il protagonsta di La. Il dramma sentimentale scritto e diretto da Derek Cianfrance in ondain tv su La5 alle 21.10. Presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, la pellicola è la trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo d’esordio, diventato subito un best seller, scritto dall’autrice australiana M.L. Stedman. Pubblicato in Italia da Garzanti. Laha per protagonisti, allora fresca dell’Oscar vinto per The Danish Girl, e Rachel Weisz.