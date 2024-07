Sofia Vergara a Forte di Marmi sedute di sopracciglia in spiaggia

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 22 luglio 2024) Una giornata di mare condei. La produttrice e interprete di Griselda ha passato questo ultimo week-end nella località della Versilia. Arrivata per festeggiare i 30 anni di carriera del suo amico, Andrea Bocelli, prima a Lajatico, poi in una festa privata, ieri sera, a Marina di Massa, ha sommerso il suo di Instagram di foto e video della sua mini vacanza in Toscana. Con un trucco sempre perfetto, nonostante il caldo e l’umidità.comprese. Qual è stato il “trucco” diper questo aspetto impeccabile? Probabilmente la sua amica, Anastasia Soare in persona (qui la nostra intervista). La fondatrice del beauty brand Anastasia Beverly Hills. Chiamata anche la Regina delle